Das C1-Kabel ist in guten Händen

Sie haben sie wahrscheinlich schon seit dem 13. Dezember gesehen!

Seit der Inbetriebnahme des C1-Kabels sind die Betriebsteams von Bus Marne et Seine und Câble C1 voll mobilisiert, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Seilbahn im Dienste der Fahrgäste zu gewährleisten. Trotz der großen Neugier und einer außergewöhnlichen Besucherzahl transportiert Sie der C1 reibungslos! Vorübergehende Stopps von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten überraschen Sie manchmal, aber sie sind normal und notwendig, um den Passagierfluss zu regulieren, das Ein- oder Aussteigen einer Person mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern, die mehr Zeit benötigt, um sich einzuleben, und im Falle des Blockierens von Türen durch einen Kinderwagen oder eine Tasche.