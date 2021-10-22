Villa Nova

Eine Station zwischen Stadt und Feldern

Der Bahnhof befindet sich in Villeneuve-Saint-Georges, im Stadtteil Bois Matar, an der Avenue J.-F. Kennedy, in der Nähe der Anne-Sylvestre-Schule und gegenüber dem Wohnviertel. Als Endbahnhof wurden seine Abmessungen auf das Maximum reduziert, um das landwirtschaftliche Gebiet zu erhalten und den Blick von der Stadt auf die Natur zu erhalten. Auch aus diesem Grund basiert sein architektonisches Design auf der Verwendung von Glas, um ein Spiel der Transparenz zwischen den Räumen zu schaffen, das Licht und Ausblicke zwischen Feldern und Stadt zirkulieren lässt.

Bei der Inbetriebnahme wird der Flugbereich Reisenden und Passanten das Spektakel beweglicher Kabinen vor dem Hintergrund landwirtschaftlicher Felder bieten.

Ein komplett erneuerter öffentlicher Raum

Vor dem Bahnhof wird ein breiter Bürgersteig gebaut, auf dem die Fahrgäste auch bei hohem Verkehrsaufkommen problemlos auf die Bahnsteige zugreifen können.

Auf der Vorplatzseite ermöglicht die Verbreiterung der Fläche die Integration von Sitzgelegenheiten, einem einseitigen Radweg und Bepflanzungen. Am Rand des Vorplatzes wird der Rand mit dem Feld durch einen vielfältigen Pflanzenstreifen behandelt, der das ganze Jahr über abwechslungsreiche Blüten bietet.