Dialog
Vorherige Konsultation
- 2 öffentliche Sitzungen in Limeil-Brévannes und Villeneuve-Saint-Georges,
- 5 Feldtreffen (am Bahnhof Pointe du Lac, auf dem Markt von Valenton, im Stadtteil Bois Matar in Villeneuve-Saint-Georges, im Viertel Temps Durables und in der Nähe der Rue Émile Zola in Limeil-Brévannes).
Laufende Zusammenarbeit
Die Konsultation wurde während der gesamten Vorstudien im Jahr 2018 fortgesetzt. Insgesamt wurden mehr als 50 Treffen abgehalten, um den Fortschritt des Projekts vorzustellen und sich mit allen Projektbeteiligten (technische Dienste, gewählte Beamte, Anwohner, Verbände, allgemeine Öffentlichkeit) auszutauschen, darunter:
- 3 Treffen mit den Bewohnern von Créteil,
- 2 Treffen mit PRM-Verbänden,
- 1 öffentliche Veranstaltung mit Animationen und Informationsständen bei "La fête du cable" in Limeil-Brévannes,
- 1 Stakeholder-Treffen im Fachbereichsrat,
- 1 öffentliche Sitzung in Limeil-Brévannes.
Ein Projekt, das Gegenstand einer öffentlichen Anhörung ist
Als neue Zeit des Austauschs und der Information fand die öffentliche Untersuchung vom 25. März 2019 bis zum 11. Mai 2019 statt. Zusätzlich zu den verschiedenen Methoden zur Einholung von Stellungnahmen (Papier- und elektronische Register, E-Mail und Post) konnte sich die Öffentlichkeit erneut an den Debatten beteiligen und ihre Meinung zu den Merkmalen und Bedingungen für die Integration des Projekts in sein Umfeld äußern:
- 16 Büros der Untersuchungskommission in den 4 vom Projekt betroffenen Städten
- Die öffentliche Umfrage ermöglichte es, eine große Anzahl von Beiträgen zu sammeln: 1.227 Stellungnahmen gingen ein, von denen 78 % positiv ausfielen.
- Der von der Untersuchungskommission erstellte öffentliche Untersuchungsbericht ermöglichte es, den strukturierenden Charakter des Projekts für das Gebiet festzustellen.
- Der Präfekt erklärte das Projekt am 22. Oktober 2019 für gemeinnützig.