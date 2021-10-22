Die Pflanze

Eine Station auf der Lichtung

Das Resort befindet sich im Herzen von La Végétale. Diese bewaldete Umgebung und die Topografie des Geländes inspirierten direkt sein Design, um:

- Gewährleistung eines ebenerdigen Zugangs von La Végétale und den angrenzenden Straßen;

- Minimierung der visuellen Auswirkungen des Bahnhofs auf seine Umgebung;

Ein neuer Raum im Einklang mit seiner Umgebung

Die sanften Wege von La Végétale ermöglichen natürlich den Zugang zu den Bahnsteigen, von der Rue Georges Clémenceau, der Avenue Descartes sowie vom zukünftigen Busknotenpunkt. Das Design der Station und der Flugbereiche ist so gestaltet, dass es mit der Landschaft verschmilzt und den bukolischen Charakter des Ortes bewahrt.

Die Wege, die die von La Végétale verlängern, werden mit Steigungen von weniger als 4% angelegt und der Zugang zu den Kais auf einer Ebene wird für alle lesbar sein. Auf beiden Seiten bieten Holzmöbel Entspannungs-, Picknick- und Spielbereiche für Reisende und Spaziergänger.

Neue endemische Bäume werden gepflanzt und weichen den Übergang von bestehendem Holz zu neu geschaffenem Grünland ab. Jede der gepflanzten Arten wird aufgrund ihrer Erscheinungsqualitäten (Farben, Saisonalität ...), ihrer ökologischen Qualitäten (Honigpflanzen, Beerenpflanzen) und ihrer Haltbarkeit im öffentlichen Raum ausgewählt.