Eine Station mit einem Zierteich

Das Resort befindet sich im Herzen von La Végétale, auf einem steilen Gelände, an der Ecke der Rue Gabriel Péri. Es wird nach Norden einen freien Blick auf die Ebene von Créteil bieten.

Das Vorhandensein von Wasser charakterisiert diesen Abschnitt von La Végétale und um die Station herum werden zwei Becken gebaut: ein Regenwasserrückhaltebecken und ein dekoratives Wasserbecken.

Reisende und Spaziergänger können die Landschaft von den Tribünen des breiten Vorplatzes aus betrachten, der am Fuße des Bahnhofs angelegt wurde. Dieser neue öffentliche Platz wird sowohl im Straßenmaßstab als auch im Maßstab der Stadt zu einem Treffpunkt zwischen Natur und Stadt.

Ein neuer Blickwinkel auf die Stadt

Die Topografie des Geländes begünstigt die Integration des Bahnhofs, der Startbereiche und der Bahnsteige in die Landschaft. Die Kais werden von La Végétale, der Ruelle de Paris und der Rue Gabriel Péri aus für alle zugänglich sein. Die Pariser Gasse wird verbreitert und neu gestaltet, um sichere Fußgänger- und Radwege zu schaffen. Es wird auch von Plantagen gesäumt, die einen pflanzlichen Schirm in Richtung der Häuser bieten.

Die Landschaftsgestaltung wurde im Einklang mit La Végétale gestaltet. Die gewählte Pflanzenpalette wird an die Schwankungen der Bodenfeuchtigkeit (Schneeball, Hartriegel, Geißblatt ...) angepasst. Die bestehende natürliche Umgebung wird durch die Anpflanzung neuer endemischer und Obstbäume, einschließlich Apfelbäumen, bereichert.