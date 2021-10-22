Ausgleich für Wälder
Ziel ist es, diversifizierte Waldflächen wiederherzustellen und das nationale forstwirtschaftliche Kapital zu erhalten. So werden mehr als 5 Hektar Parzellen in Val-de-Marne und Seine-et-Marne aufgeforstet, eine Wiederaufforstung, die viermal höher ist als die Rodung auf der Strecke der Linie C1.
Laricio-Kiefer
Auf der Domaine de Grosbois , in Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie und Villecresnes, ca. 3 km vom C1-Kabelprojekt entfernt
Art der Arbeit: Wiederbepflanzung
Betroffene Fläche: 4 ha
Umgepflanzte Arten: Traubeneiche, Laricio-Kiefer, Kirsche, Alisiers, Roteiche
Der Cormier
Auf der Domaine de Montebise, in Pierre-Levée und Signy-Signets, etwa 45 km nordöstlich des C1-Kabels
Art der Arbeit: Wiederbepflanzung, Pflege, Wiederaufforstung bestimmter Parzellen, die von Eschen bevölkert sind, die von Chalarose befallen sind und irreversibel absterben.
Betroffene Fläche: 1,2 Hektar
Wiederbepflanzte Arten: Zielarten wie Traubeneiche (Quercus petraea) und Flaumeiche (Quercus pubescens) und Begleitarten wie Torminal Alisier (Sorbus torminalis) und Cormier (Sorbus domestica).