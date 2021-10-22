Ausgleich für Wälder

Auf der Domaine de Montebise, in Pierre-Levée und Signy-Signets, etwa 45 km nordöstlich des C1-Kabels

Art der Arbeit: Wiederbepflanzung, Pflege, Wiederaufforstung bestimmter Parzellen, die von Eschen bevölkert sind, die von Chalarose befallen sind und irreversibel absterben.

Betroffene Fläche: 1,2 Hektar

Wiederbepflanzte Arten: Zielarten wie Traubeneiche (Quercus petraea) und Flaumeiche (Quercus pubescens) und Begleitarten wie Torminal Alisier (Sorbus torminalis) und Cormier (Sorbus domestica).