Kabel

Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Ausgleich für Wälder

Ziel ist es, diversifizierte Waldflächen wiederherzustellen und das nationale forstwirtschaftliche Kapital zu erhalten. So werden mehr als 5 Hektar Parzellen in Val-de-Marne und Seine-et-Marne aufgeforstet, eine Wiederaufforstung, die viermal höher ist als die Rodung auf der Strecke der Linie C1.

Dekoratives Bild
Pin laricio - © Istock

Laricio-Kiefer

Auf der Domaine de Grosbois , in Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie und Villecresnes, ca. 3 km vom C1-Kabelprojekt entfernt

Art der Arbeit: Wiederbepflanzung

Betroffene Fläche: 4 ha

Umgepflanzte Arten: Traubeneiche, Laricio-Kiefer, Kirsche, Alisiers, Roteiche

Dekoratives Bild
Le Cormier - © Istock

Der Cormier

Auf der Domaine de Montebise, in Pierre-Levée und Signy-Signets, etwa 45 km nordöstlich des C1-Kabels

Art der Arbeit: Wiederbepflanzung, Pflege, Wiederaufforstung bestimmter Parzellen, die von Eschen bevölkert sind, die von Chalarose befallen sind und irreversibel absterben.

Betroffene Fläche: 1,2 Hektar

Wiederbepflanzte Arten: Zielarten wie Traubeneiche (Quercus petraea) und Flaumeiche (Quercus pubescens) und Begleitarten wie Torminal Alisier (Sorbus torminalis) und Cormier (Sorbus domestica).