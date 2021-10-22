Der grüne Korridor - La Végétale
Der Bahnhof La Végétale, vom Himmel aus gesehen.
Das C1-Kabel fliegt 1,3 km über La Végétale zwischen den Bahnhöfen Limeil-Brévannes und La Végétale. Die beiden Projekte haben gemeinsam, dass sie zu 100% für alle zugänglich sind. Letztendlich werden sie die Nutzung sanfter Modi fördern und den Nutzern freundliche und grüne Räume bieten.
Bei der Planung des C1-Kabels wurden die Eigenschaften dieses 20 km langen Greenway berücksichtigt:
- Wege, die zu den Stationen führen, Landschaftsgestaltung und architektonische Einfügung von Stationen und Pylonen, die eine Kontinuität zwischen der Seilbahn und La Végétale schaffen sollen;
- Installation von Masten, die so geplant sind, dass sie sich in die durchquerten Landschaften integrieren;
- Bäume, die dank der Arbeit und der Partnerschaftsfinanzierung der beiden Projekteigentümer Île-de-France Mobilités und des Syndicat mixte d'études et de réalisation (SMER) in den Überfluggebieten erhalten wurden.
Cable C1 und La Végétale, übereinstimmende Projekte
Mehr als 500 Bäume werden rund um die Stationen und entlang der Strecke gepflanzt:
- 65 Arten wurden aufgrund ihrer Robustheit und ihres geringen Wasserverbrauchs ausgewählt: hohe Bäume, Sträucher, Gräser und Stauden...
- 75% von ihnen sind endemisch und werden vom Führer der einheimischen Pflanzen des Pariser Beckens empfohlen.
- Das ganze Jahr über bieten Laub und Blüten eine wechselnde Farbpalette rund um und auf den Stationen.
- Bis zur Inbetriebnahme werden rund 200 Setzlinge verpflanzt.
Porträt von Gilles Duquenoy
Ein Wort an den Kunden von La Végétale
Das Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) "La Végétale", das die Region, Île-de-France Nature und das Departement 94 vereint, ist der Projekteigentümer des Greenway zwischen Créteil und Santeny.
Gilles Duquenoy, Agraringenieur und Projektleiter bei Île-de-France Nature, spricht über die enge Partnerschaft zwischen SMER und Île-de-France Mobilités seit der Planung der Seilbahn.
Als Sie vom C1-Kabelprojekt erfuhren, was waren Ihre ersten Reaktionen?
Alles, was La Végétale ausmacht - Wald- und Naturgebiete, Fußgänger- und Radwege in einer geschützten Landschaft - könnte auf den ersten Blick ziemlich weit von einem städtischen Seilbahnprojekt entfernt erscheinen. Unser Projekt war bereits weit fortgeschritten, und angesichts unserer Bedenken verpflichtete sich Île-de-France Mobilités sofort, eine gründliche Partnerschaftsarbeit durchzuführen, um eine gute Integration der Infrastruktur in die Naturgebiete zu ermöglichen, indem nach geeigneten und sicheren technischen Lösungen gesucht wurde, um Bäume unter der Leitung zu halten. Diese Partnerschaftsarbeit wurde mit den ersten Studien der Seilbahn im Jahr 2014 initiiert und in den verschiedenen Phasen des Projekts (Schema, AVP, PRO ...) fortgesetzt.
Was waren für Sie die besonderen Herausforderungen beim Einsetzen des C1-Kabels in den grünen Guss? Und wie wurden sie zwischen SMER und Île-de-France Mobilités behandelt?
Die enge Zusammenarbeit hat es beispielsweise ermöglicht, die Anordnung und Höhe der Masten anzupassen, um so viele Bäume wie möglich zu erhalten und die lokale Artenvielfalt zu erhalten. Das Umpflanzen von Bäumen, die nicht unter der Linie gehalten werden können, die Wiederaufforstung, die Wiederherstellung neuer natürlicher Umgebungen wie Feuchtgebiete sind ebenfalls Teil der positiven Maßnahmen, die in Zusammenarbeit durchgeführt werden.
Welche Vorteile erwarten Anwender des grünen Flusses mit dem C1-Kabel?
La Végétale kommt natürlich den Anwohnern bei ihren täglichen Fahrten zugute, wird aber auch eine wichtige Einrichtung für den Zugang zur Natur und zur Freizeit sein. Dank der durchgeführten Partnerschaftsarbeit mit 3 Stationen, die direkt vom Greenway aus erreichbar sind, tragen die beiden Projekte zu einem gemeinsamen Ziel bei, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. La Végétale ist ein privilegierter Zugang zur C1 für tägliche Fahrten und die C1 bietet einen einfachen Zugang zu La Végétale und dem Grüngürtel der Ile-de-France für die Freizeit. Und das umso mehr, als Fahrräder an Bord der Kabinen erlaubt sind!