Die Strecke und die Stationen

Der Verlauf des C1-Kabels

Die 1. Seilbahn der Île-de-France vervollständigt das Verkehrsangebot des Ile-de-France-Netzes. Seit seiner Inbetriebnahme am 13. Dezember 2025 verbindet das C1-Kabel die Städte Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes und Valenton direkt mit der Metro 8 Créteil – Pointe du Lac. Dieses attraktive und innovative Verkehrsmittel bietet eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten, mit denen die Einwohner dieser Städte im Val-de-Marne konfrontiert sind (eingeschränktes öffentliches Verkehrsnetz, durch Staus verlangsamte Busse usw.). Es verbindet das Gebiet mit dem Herzen des Departements, seinen wichtigsten Einrichtungen (Universitäten, Krankenhäuser usw.) sowie mit dem Rest der Region Île-de-France und verbindet die dicht besiedelten Viertel mit der Endstation der Metro 8 und allen Bussen in Verbindung mit den zukünftigen Stationen.