105 Kabinen mit 10 Sitzplätzen, 100% barrierefrei

Die C1-Kabelkabinen sind geräumig und bieten jeweils eine maximale Kapazität von 10 Sitzplätzen, von denen alle zu 100% sitzend sind. Ihr modularer Aufbau macht sie für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrräder und Kinderwagen zugänglich.

Um einen Platz für alle zu garantieren, auch während der Hauptverkehrszeit, ist das C1-Kabel von Anfang an so konzipiert, dass es mehr als 30 % mehr Sitzplätze im Vergleich zum geschätzten Bedarf in Spitzenzeiten bei Inbetriebnahme hat. Schließlich können bis zu 25 zusätzliche Kabinen auf der Strecke hinzugefügt werden, wenn der Passagierverkehr zunimmt.

Ausgestattet mit Videoüberwachung, visuellen und akustischen Fahrgastinformationen in Echtzeit, einem Rufgerät mit dem Leitstand, natürlicher Belüftung dank der Bewegung der Linie bieten die Kabinen eine komfortable und sichere Reise. Für den Komfort der Passagiere und um die Privatsphäre der Anwohner zu wahren, ist der untere verglaste Teil der Kabinen getrübt.