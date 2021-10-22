Die Masten

Um ihre visuelle Wirkung zu minimieren, ist das Design der Pylonen besonders einfach und besteht aus einem konischen Schaft aus weiß lackiertem verzinktem Stahl mit einem glatten und eleganten äußeren Erscheinungsbild An der Spitze der meisten Pylonen, über den Unruhen, krönt ein Element, das an die Flügel eines Vogels erinnert, den Mast. Nachts werden nur die "Flügel" beleuchtet. Die Einzigartigkeit ihres Designs erleichtert ihre Wartung und gewährleistet die Konsistenz in der gesamten Linie.

Die Standorte der 30 Masten, darunter 5 Doppelmasten, wurden sorgfältig untersucht und diskutiert, um ihre Integration in die Stadt zu gewährleisten. Ihre Anzahl begünstigt die Flexibilität der Zirkulation der Kabinen, die leichter ein- und aussteigen können.