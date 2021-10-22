Das Beispiel T10

Île-de-France Mobilités ist ein üblicher Bauherr des ERC-Ansatzes und hat seit 2016 bedeutende Maßnahmen ergriffen, um seinen Umweltverpflichtungen bei allen Entwicklungsprojekten, für die es der Auftraggeber ist (T4, T9, T12 usw.), nachzukommen.

Das Projekt Tram 10 ist beispielhaft in Sachen ökologischer Kompensation. Die jüngsten Inventuren belegen die Wiederbesiedlung der Ausgleichsstellen, die sich auf beiden Seiten der Route in Châtenay-Malabry befinden, durch die Zielarten (Schwimmmolch, Zwergmolch, Halbtrauerfalter, Turmfalke, Mauersegler...). Île-de-France Mobilités hat sich verpflichtet, diese Wiederauffüllungsmaßnahmen bis 2049 zu befolgen.