Intermodalität
An jeder Station gibt es Einrichtungen für alle!
Um die Routen und den Komfort der Benutzer zu erleichtern, ist die Umgebung der Bahnhöfe mit Fahrradparkplätzen, komfortablen und sicheren Fußgängerwegen, neuen Bushaltestellen (ausgestattet mit Möbeln und Echtzeit-Fahrgastinformationssystemen), Drop-offs usw. ausgestattet. Das Busnetz in Verbindung mit dem C1-Kabel wird angepasst.
Fußgänger
Beschilderungen und Wege, die für alle geeignet sind, sind eingerichtet. Rund um die Bahnhöfe werden Wege erleichtert: Fahrgastschilder, Bänke und Landschaftsgestaltung entlang der Strecke, Führungsweg für Sehbehinderte...
Fahrräder
Radwege werden, wann immer möglich, rund um die Bahnhöfe angelegt oder saniert. In unmittelbarer Nähe der Stationen und / oder Radwege werden sichere Fahrradschließfächer mit etwa vierzig Plätzen und Unterstände mit zwanzig Doppel-Selbstbedienungsbögen eingerichtet.
Bus
Die Busverbindungen werden bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels erleichtert und neu organisiert.
Neue Möbel werden für einen besseren Benutzerkomfort und Fahrgastinformationen in Echtzeit installiert.
Autos
Drop-off-Plätze stehen so nah wie möglich an den Bahnhöfen zur Verfügung und sind teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität bestimmt.
Ihre Station Pointe du Lac, vom Himmel aus gesehen
1 - Ihre Station Pointe du Lac
2 - Neue Fußgängerbrücke, die in eine bepflanzte Promenade umgewandelt wurde und die Stationen Metro 8 und C1 Cable mit der Mail François Mitterrand verbindet
3 - Direkter Anschluss an die Metro 8 dank der Fußgängerbrücke
4 - Erhaltene Bushaltestellen, erreichbar mit der neuen Fußgängerbrücke
5 - Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen)
Ihr Resort La Végétale, vom Himmel aus gesehen
1 - Ihr Resort La Végétale
2 - Konsolidierte und sanierte Bushaltestellen in der Nähe des Bahnhofs an der Avenue Descartes
3 - Fahrradanlagen rund um den Bahnhof; Fahrradabstellplätze (sichere Schließfächer und Reifen)
4 - Drop-off-Plätze, die teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert sind
Ihr Resort Valenton, vom Himmel aus gesehen
1 - Ihr Valenton Resort
2 - Sanierung der Bushaltestellen in der Avenue Gabriel Péri und der Rue Saint-John Perse
3 - Fahrradabstellplätze (sichere Gepäckaufbewahrung und Reifen)
4 - Drop-off-Plätze, die teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert sind
5 - Neugestaltung der Pariser Gasse
Ihr Resort Villa Nova, Blick aus der Luft
1 - Ihr Resort Villa Nova
2 - Neu gestaltete Bushaltestellen entlang der Allee
3 - Ein einseitiger Radweg entlang der Allee, Fahrradparkplätze (sichere Gepäckaufbewahrung und Reifen)
4 - Sicherer Fußgängerüberweg geschaffen (Tablett und Lichter)
5 - Drop-off-Plätze, die teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert sind
Ihr Bahnhof Limeil-Brévannes, vom Himmel aus gesehen.
1 - Ihr Bahnhof Limeil-Brévannes
2 - Zentraler Gefechtsstand, Betriebsräume und Werkstätten C1 Cable
3 - Neu gestaltete Bushaltestellen entlang der Paul-Valéry-Straße
4 - Bau eines Radwegs entlang der Rue Paul Valéry / Fahrradabstellplätze (sichere Gepäckaufbewahrung und Reifen)
5 - Drop-off-Platz teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert