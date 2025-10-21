Kabel

Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Öffentliche Untersuchung

Aktualisiert am

2019 - Gemeinnützigkeitserklärung

PDF

2019.10.22 - Präfekturdekret Erklärung der Gemeinnützigkeit

3.3 MB

2019 - Projekterklärung

PDF

2019.10.09 - Projekterklärung - Beratung des IDFM-Vorstands

2.2 MB

2019 - Bericht der Untersuchungskommission

PDF

2019.07.12 - Untersuchungsbericht und begründete Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses

6.0 MB

PDF

2019.07.12 - Anhänge zum Bericht der Untersuchungskommission

11.8 MB

2019 - Öffentliche Untersuchung

PDF

2019.03.01 - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung

534.9 KB

2019. Akte der öffentlichen Untersuchung (DEUP: Anlagen A bis K)

PDF

DEUP - Beweisstück A: Gegenstand der Untersuchung, rechtliche und administrative Informationen

1.7 MB

PDF

DEUP - Anlage B: Erläuterungen und Merkmale der wichtigsten Bauwerke

13.6 MB

PDF

DEUP - Beweisstück C: Lageplan

2.0 MB

PDF

DEUP - Anlage D: Allgemeiner Arbeitsplan

2.9 MB

PDF

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 1

951.0 KB

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 2

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 3

DEUP - Anlage E: Folgenabschätzung, Kapitel 4

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 5

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 6

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 7

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, Kapitel 8

DEUP - Beweisstück E: Auswirkungsstudie, Kapitel 9

DEUP - Anlage E: Folgenabschätzung, Kapitel 10

DEUP - Anlage E: Folgenabschätzung, Kapitel 11

DEUP - Beweisstück E: Folgenabschätzung, spezifische Punkte

PDF

DEUP - Anlage F: - Wirtschaftliche und soziale Bewertung

11.5 MB

PDF

DEUP - Beweisstück G 1: Vereinbarkeit der städtebaulichen Dokumente von Créteil

22.0 MB

PDF

DEUP - Beweisstück G 2: Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente von Limeil Brévannes

10.4 MB

PDF

DEUP - Anlage H: Zusammenfassende Schätzung der Ausgaben

850.1 KB

PDF

DEUP - Anlage I: Konsultationsmodalitäten

24.4 MB

PDF

2018.07.11 - Beratung des IDFM-Verwaltungsrats - Genehmigung von SDP und DEUP

508.3 KB

2018 - Schema des Prinzips

PDF

2018 - Schema des Prinzips (SDP)

27.7 MB