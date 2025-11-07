Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Pressemappe
Aktualisiert am
Vorstellung des Projekts
Informationspaket
Gebrauchsfertiger Text
Das Projektlogo
Horizontales Logo
version print
Horizontales Logo
version web
Vertikales Logo
version web
Vertikales Logo
version print
Routenkarten
Breite Karte
version print
Breite Karte
version web
Vergrößerte Karte
version print
Vergrößerte Karte
version web
Karte mit Kennzahlen
version print
Karte mit Kennzahlen
version web
Kontakte und Proximity-Gerät
C1 Kabelkontakt
version web
Kontakt des Proximity-Agenten
version web
Geldgeber
Kosten und Finanzierung des Projekts
version print
Kosten und Finanzierung des Projekts
version web
Banner der Finanzierungslogos
version print
Banner der Finanzierungslogos
version web
Das Kabel in Bildern
Die Perspektiven des Bahnhofs Pointe du Lac
Dossier ZIP
Die Perspektiven des Bahnhofs Limeil-Brévannes
Dossier ZIP
Die Perspektiven des Bahnhofs Valenton
Dossier ZIP
Die Perspektiven des Bahnhofs La Végétale
Dossier ZIP
Die Perspektiven des Bahnhofs Villeneuve-Saint-Georges
Dossier ZIP
Das Innere und Äußere der Kabine
- Fahrgastinformationsbildschirm | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Marchepied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Innenraum der Kabine | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Sternenhimmel-Decke | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Überwachungskamera | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Gegensprechanlage Anruftaste | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Greifstange | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Die kreative Geschichte
- Kabinenfront | © Île-de-France Mobilités/Stadt Limeil-Brévannes
- Profilkabine | © Île-de-France Mobilités
Kennzahlen des Projekts
4 Gemeinden durchquert
© Île-de-France Mobilités
4,5 km Strecke von Créteil nach Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
5 Stationen im Abstand von 500 bis 1800 Metern
© Île-de-France Mobilités
11.000 Reisende pro Tag erwartet
© Île-de-France Mobilités
Etwa 18 Minuten zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges
© Île-de-France Mobilités
Kabinen mit 10 Sitzplätzen
© Île-de-France Mobilités
Weniger als 30 Sekunden zwischen den Kabinen
© Île-de-France Mobilités
Das C1-Kabelprojekt im Video
Vorher/Nachher-Stationen
© Île-de-France Mobilités
Videos
Découvrez la cabine aux marchés de Noël de Valenton et de Limeil-Brévannes !
Entdecken Sie die Hütte auf den Weihnachtsmärkten von Valenton und Limeil-Brévannes!
© Île-de-France Mobilités
Visionnez le levage du premier pylône du projet
Sehen Sie sich das Anheben des ersten Pylons des Projekts an
© Île-de-France Mobilités
Le dévoilement du prototype de la cabine
Die Enthüllung des Prototyps der Kabine
© Île-de-France Mobilités
Timelapse du levage du premier pylône
Sehen Sie sich den Zeitraffer des Anhebens des ersten Pylons an
© Île-de-France Mobilités