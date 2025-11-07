Pressemappe

Kabel

Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Vorstellung des Projekts

Informationspaket

Gebrauchsfertiger Text

Das Projektlogo

Horizontales Logo

Horizontales Logo

Vertikales Logo

Vertikales Logo

Routenkarten

Breite Karte

Breite Karte

Vergrößerte Karte

Vergrößerte Karte

Karte mit Kennzahlen

Karte mit Kennzahlen

Kontakte und Proximity-Gerät

C1 Kabelkontakt

Kontakt des Proximity-Agenten

Geldgeber

Kosten und Finanzierung des Projekts

Kosten und Finanzierung des Projekts

Banner der Finanzierungslogos

Banner der Finanzierungslogos

Das Kabel in Bildern

Die Perspektiven des Bahnhofs Pointe du Lac

Die Perspektiven des Bahnhofs Limeil-Brévannes

Die Perspektiven des Bahnhofs Valenton

Die Perspektiven des Bahnhofs La Végétale

Die Perspektiven des Bahnhofs Villeneuve-Saint-Georges

Das Innere und Äußere der Kabine

  Fahrgastinformationsbildschirm
  Marchepied
  Innenraum der Kabine
  Sternenhimmel-Decke
  Überwachungskamera
  Gegensprechanlage Anruftaste
  Greifstange
  Kabinenfront
  Profilkabine

Kennzahlen des Projekts

4 Gemeinden durchquert

4 Gemeinden durchquert

4,5 km Strecke von Créteil nach Villeneuve-Saint-Georges

© Île-de-France Mobilités

5 Stationen im Abstand von 500 bis 1800 Metern

© Île-de-France Mobilités

11.000 Reisende pro Tag erwartet

11.000 Reisende pro Tag erwartet

Etwa 18 Minuten zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges

© Île-de-France Mobilités

Kabinen mit 10 Sitzplätzen

Kabinen mit 10 Sitzplätzen

Weniger als 30 Sekunden zwischen den Kabinen

© Île-de-France Mobilités

Das C1-Kabelprojekt im Video

Vorher/Nachher-Stationen

Vorher/Nachher-Stationen

Videos

Découvrez la cabine aux marchés de Noël de Valenton et de Limeil-Brévannes !

Entdecken Sie die Hütte auf den Weihnachtsmärkten von Valenton und Limeil-Brévannes!

© Île-de-France Mobilités

Visionnez le levage du premier pylône du projet

Sehen Sie sich das Anheben des ersten Pylons des Projekts an

© Île-de-France Mobilités

Le dévoilement du prototype de la cabine

Die Enthüllung des Prototyps der Kabine

© Île-de-France Mobilités

Timelapse du levage du premier pylône

Sehen Sie sich den Zeitraffer des Anhebens des ersten Pylons an

© Île-de-France Mobilités

Kontaktieren Sie den Presseservice, wenn Sie weitere Videos zum Projekt wünschen!