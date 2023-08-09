Was war der Zweck der Beratung?

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Vorkonsultation waren:

Durchführung der Studien auf der Grundlage einer 4,5 km langen Strecke, die Créteil und Villeneuve-Saint-Georges verbindet und die Gemeinden Limeil - Brévannes und Valenton bedient.

Fortsetzung der Machbarkeitsstudien zu den Standort- und Designvarianten der Stationen (mehrere Umsetzungsszenarien für die Stationen Pointe du Lac und Émile Zola sowie eine Designvariante für die Station Temps Durables).

Achten Sie besonders auf die Qualität der Kabeleinführung in seiner Umgebung.

Setzen Sie den Austausch mit den Einwohnern und gewählten Vertretern der verschiedenen Gemeinden der Route fort.

Während der Konsultation wurden auch spezifische Arbeiten in Partnerschaft mit Verbänden durchgeführt, die die Rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) verteidigen. Seit der Konsultation wurden zahlreiche Studien durchgeführt, wie z. B. die Opportunitäts- und Vormachbarkeitsstudie von drei zusätzlichen Varianten von Stationen und Routen an der Pointe du Lac, die Auswirkungsstudie und die Kostenkonsolidierungsstudie. Der Austausch wurde fortgesetzt, insbesondere mit Partnern und PRM-Verbänden, um das C1-Kabel zu einem Transportmittel zu machen, das an die Bedürfnisse und Erwartungen aller Benutzer angepasst ist.