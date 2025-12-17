Wie viel hat dieses Projekt gekostet?

Die Kosten für das C1-Kabelprojekt belaufen sich einschließlich der Kabinen auf 138 Millionen Euro. Die Infrastruktur, d. h. der Bau der Seilbahn und der Umsteigeknoten (einschließlich Bahnhöfe, Vorplätze, Bushaltestellen, Drop-offs, Fahrradanlagen und -einrichtungen), wird zu 21 % vom Staat und der Europäischen Union, zu 49 % von der Region Île-de-France und zu 30 % vom Departement finanziert. Der Betrieb, d.h. Betrieb und Wartung der Seilbahn und der Kabinen, wird zu 100% von Île-de-France Mobilités finanziert.