Wie passt der C1 in seine Umgebung?

Das Projekt orientiert sich an den 4 Säulen der nachhaltigen Entwicklung. Sein Design wurde im Mai 2022 als High Environmental Quality (HQE) - Sustainable © Infrastructure zertifiziert und die überwachten und kontrollierten Maßnahmen werden während der gesamten Dauer der Arbeiten und bis zur Inbetriebnahme durchgeführt. An mehreren Stellen der Route sind Rodungen oder Abholzungen erforderlich. Diese Vorgänge beschränken sich auf das absolut Notwendige. Dies ist ein wesentlicher vorbereitender Schritt, um mit den Bauarbeiten Ihrer zukünftigen Stationen zu beginnen. Sie werden im Winter außerhalb der Brutzeit von Vögeln und Fledermäusen durchgeführt. Ein Team von Ökologen hat vor den Arbeiten eine Bestandsaufnahme der ökologisch gefährdeten Standorte durchgeführt und wird deren Erhaltung und Erhaltung während der gesamten Arbeiten der Stationen sicherstellen. Um mehr über C1 und die Umwelt zu erfahren, lesen Sie die Broschüre.