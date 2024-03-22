Wie wurden die landschaftliche Einfügung der Strecke und die Architektur der Bahnhöfe gestaltet?

Besonderes Augenmerk wurde auf die landschaftliche und architektonische Einfügung der Bahnhöfe, Masten und der gesamten Strecke gelegt. Jede der Stationen wurde so konzipiert, dass sie sich an ihre Umgebung anpasst: die bewaldete Landschaft von La Végétale, den urbanen Charakter der Pointe du Lac, die Wohngebiete von Temps Durables oder die gemischte landwirtschaftliche und städtische Landschaft des Viertels Bois Matar. Die Gestaltung der Gebäude sowie die Fußgänger-, Rad- und Landschaftsgestaltung gewährleisten die Kontinuität mit den bestehenden öffentlichen Räumen. Alle Stationen sind zu 100% barrierefrei. Die C1-Kabelstationen befinden sich alle auf einer Ebene und Reisende können sie ohne Treppen oder Aufzüge erreichen. Sie sind weitgehend nach außen offen und bieten qualitative und einladende Räume. Um das Ziel der Energienüchternheit zu erreichen, wurden mehrere wichtige Entscheidungen getroffen: nachhaltige und kohlenstoffarme Materialien, effiziente Wärmedämmung, auf Betriebsräume beschränkte Heizung durch Wärmepumpe, natürliche und LED-Beleuchtung, eine Photovoltaikanlage im Bahnhof Limeil-Brévannes ...