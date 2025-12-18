Wie ist das Ein- und Aussteigen der Reisenden organisiert?

Das Ein- und Aussteigen der Passagiere wird sequenziert, um den Fluss zu rationalisieren und allen optimalen Komfort zu bieten: Vorrangige Passagiere steigen zuerst ein und steigen zuletzt aus der Kabine aus. Wenn die Türen automatisch geöffnet werden, fahren die Kabinen mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit von etwa 9 cm/Sekunde, sodass die Passagiere sicher ein- oder aussteigen können. Je nach Bedarf können die Kabinen weiter verlangsamt oder gestoppt werden. Das Personal des Betreibers, das an jeder Station des C1-Kabels anwesend ist, sorgt für Sicherheit, reguliert die Ströme und erleichtert bei Bedarf das Ein- oder Aussteigen der Fahrgäste. Es steuert auch die Verlangsamung der Kabinen oder deren Stopp, bei Bedarf oder auf Wunsch der Reisenden. An den Endbahnhöfen (Pointe du Lac und Villa Nova) sind die Ankunfts-/Abfahrtsbahnsteige getrennt. In den Zwischenstationen (Limeil-Brévannes, Valenton und La Végétale) werden die Ankunfts-/Abfahrtsbahnsteige nach Richtung geteilt. Auf jedem Bahnsteig sind die Ströme gut überwacht und verfügen über einen Bereich, der vorrangigen Passagieren gewidmet ist.