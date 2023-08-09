Warum haben Sie sich für ein Stadtkabel entschieden?

Aufgrund der zahlreichen physischen Hindernisse: Schiene, Straße, Land und Topografie hat sich die Seilbahn als das relevanteste öffentliche Verkehrsmittel etabliert. Der innovative Seilbahnverkehr wird eine konkrete Antwort auf die täglichen Reiseschwierigkeiten der Bewohner dieses Gebiets geben (eingeschränktes öffentliches Verkehrsnetz, durch Staus verlangsamte Busse usw.). Letztendlich wird es mehr als 20.000 Menschen und 6.000 Arbeitsplätze versorgen. Die Städte Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges werden so erschlossen und an die Metrolinie 8 an der Station Pointe du Lac und an das gesamte Busnetz in diesem Sektor angeschlossen.