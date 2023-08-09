Werden die Stationen und Kabinen für PRM/PSH zugänglich sein?

Das C1-Kabel wird für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderungen vollständig zugänglich sein. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben (Gesetz Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 über gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen). Die Barrierefreiheit ist seit den ersten Studien des Projekts integriert und seine Umsetzung wird in Absprache mit Verbänden, die PMR/PSH vertreten, fortgesetzt. Die Stationen auf einer Ebene sind unter allen Umständen zugänglich (kein Aufzug oder Rolltreppe auf der Strecke). Sie werden mit erweiterten automatischen Banknotenkontrollen (CAB) ausgestattet. Für optimalen Komfort sind die vorrangigen Personen die ersten, die an den Stationen einsteigen, und die letzten, die aussteigen. Auf dem Bahnsteig wird das Bahnhofspersonal während der gesamten Betriebszeit anwesend sein, um die Sicherheit der Personen und den reibungslosen Ablauf der Verkehrsströme zu gewährleisten, die Benutzer zu informieren, den Fahrgästen zu helfen, die dies wünschen, die Geschwindigkeit der Kabinen zu reduzieren oder sie bei Bedarf anzuhalten.