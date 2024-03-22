Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Warum nicht das C1-Kabel bis zur RER D Villeneuve-Saint-Georges verlängern?
Zum jetzigen Zeitpunkt wurde eine solche Verlängerung ausgeschlossen, da die durchgeführten Studien gezeigt haben, dass sie sehr erhebliche Auswirkungen auf die städtische Umwelt haben würde. Um die RER D in Villeneuve-Saint-Georges zu erreichen, können Sie den Bus 427 (z. B. J1 und J2) nehmen, der die C1-Kabelstationen La Végétale in Limeil-Brévannes und Villa Nova in Villeneuve-Saint-Georges bedient.