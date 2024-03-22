Warum gibt es nur gerade Linien zwischen zwei Bahnhöfen?

Seilbahnkabinen werden von einem einzigen Seil in kontinuierlicher und unidirektionaler Bewegung zwischen zwei Stationen gezogen. Eine Strecke mit Winkeln würde zusätzliche Zwischenstationen erfordern. Jede zusätzliche Station würde jedoch zu Integrationsschwierigkeiten in einem dicht besiedelten Gebiet führen und erhebliche Auswirkungen auf die Reisezeit und die Gesamtkosten des Projekts haben.