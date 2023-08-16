Warum sprechen wir von Seilbahn?

Die Seilbahn ist ein öffentliches Verkehrsmittel, das aus einem oder mehreren Kabeln besteht, auf denen sich Kabinen bewegen. In den Bergen sehr verbreitet, hat sich diese Art des Transports auch in der Stadt bewährt; dies ist der Fall in London, La Paz, Hongkong, Algier oder New York und in jüngerer Zeit in Frankreich in Brest, Toulouse und Saint-Denis (Réunion). Diese werden als "urbane Seilbahnen" bezeichnet. Die für das C1-Kabel gewählte Technologie ist die des Monokabels, da sie am besten an die Besonderheiten des Gebiets und die Reisenachfrage angepasst ist.