Was ist die Verbindung zwischen dem C1-Kabel und La Végétale?

Das C1-Kabel verläuft 1,3 km entlang des Greenway La Végétale zwischen den Bahnhöfen Limeil-Brévannes und La Végétale. Bei der Planung der Linie C1 wurden die Eigenschaften dieses Greenway berücksichtigt. So wurden die Wege zu den Bahnhöfen und die landschaftlich gestaltete Umgebung so gestaltet, dass eine Kontinuität zwischen den beiden geschaffen wird. Zwischen den Projektträgern, Île-de-France Mobilités für das C1-Kabel und dem Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) für den Greenway La Végétale, wurde ein kontinuierlicher Dialog aufgenommen, der bis zur Inbetriebnahme der Seilbahn andauerte. Da einige Arbeiten an der Kabelleitung zwischen 2023 und 2025 mit denen von La Végétale zusammenfallen, war diese Koordination umso wichtiger. Entlang der Kabellinie C1, auf den Stationen und in ihrer Umgebung, wurden die gepflanzten Arten, Bodenbeläge und Baumaterialien ausgewählt, um mit den Einrichtungen von La Végétale zu harmonieren. Die beiden Routen haben auch gemeinsam, dass sie zu 100% für alle zugänglich sind. Sie fördern die Verwendung weicher Modi und bieten den Nutzern freundliche und grüne Räume.