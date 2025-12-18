Wie hoch ist die Frequenz des C1-Kabels? Wie viele Passagiere werden pro Stunde erwartet?

Die Häufigkeit des Durchgangs der Kabinen beträgt weniger als 30 Sekunden. Es wird erwartet, dass die täglichen Passagierzahlen bei Inbetriebnahme bei Inbetriebnahme 11.000 und bis 2030 bis zu 12.000 Passagiere pro Tag erreichen werden. Nach ersten Schätzungen würde sich die Nutzung der Linie während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf 1.100 Passagiere in Richtung Villeneuve-Saint-Georges / Créteil belaufen, da die meisten von ihnen nach Créteil und Paris fahren.

Das C1-Kabel verkehrt werktags von 5:30 bis 23:30 Uhr und am Wochenende bis 00:30 Uhr.