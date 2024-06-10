Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Welche Verbindungen werden zwischen dem C1-Kabel und dem aktuellen oder zukünftigen öffentlichen Verkehrsnetz möglich sein?
Das C1-Kabel ermöglicht die folgenden Verbindungen:
- An der Station Pointe du Lac: Metro 8 und Bus 23, 117, 393 428
Am Bahnhof Limeil-Brévannes: Bus 430
- Am Bahnhof Valenton: Bus 427, 428, 430
- Am Bahnhof La Végétale: Bus E, 429, 430
An der Station Villa Nova: 427, E
- Um die C1-Kabelverbindungen zu erleichtern, wird sich das Busnetz bis zur Inbetriebnahme weiterentwickeln und den Nutzern mitgeteilt.