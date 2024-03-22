Was sind die Eigenschaften der Masten?

Für den Betrieb des C1-Kabels werden 30 Masten benötigt. Sie waren Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sowohl bei der Gestaltung als auch bei der Wahl ihres Standorts. Diese Zonen wurden im Einvernehmen mit den Akteuren des Gebiets unter Berücksichtigung des städtischen Umfelds festgelegt, wobei darauf geachtet wurde, die Auswirkungen auf private Grundstücke zu begrenzen, die Umleitung von Netzen und die Entwaldung zu begrenzen, die Kosichtbarkeit zu verringern und das Risiko einer Kollision eines Straßenfahrzeugs eines Dritten mit diesen Bauwerken zu vermeiden. Entlang der gesamten Strecke variiert die Höhe der Inline-Masten je nach lokaler Topographie, den zu überwindenden Hindernissen und der Position der Stationen. Konsultationen unter der Leitung von Île-de-France Mobilités ermöglichten es, den Standort bestimmter Masten während der Vorentwurfsstudien zu ändern. Auch die Höhe wurde überarbeitet, um die Kosichtbarkeit so weit wie möglich zu begrenzen und die Vegetation zu erhalten. Zum Beispiel werden in unmittelbarer Nähe der Stationen die Masten kleiner sein, um den Abstieg zu den Stationen einzuleiten. Schließlich werden einige Pylonenfüße mit Vegetation verkleidet oder mit Stadtmöbeln (Holzsitze, Fahrradbügel) ausgestattet.