Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Welche Zusatzausstattung sind in den Stationen vorhanden?
Die Ausrüstung wird allen Reisenden auf der gesamten Strecke zur Verfügung stehen:
- von Haltestellen und Bushaltestellen: Beschilderung, Führungswege;
- In den Stationen: Beschilderung, visuelle Informationen, Leuchtfeuer und Tonduschen, Führungswege, Notsitz, Rufterminals mit Magnetschleifen;
- in der Kabine: Greifstangen, Gegensprechanlage, Ruftasten, dynamische visuelle und akustische Informationen;
- In der Nähe der Stationen: Fahrradschließfächer und Reifen.