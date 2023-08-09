Kabel

Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Welche Zusatzausstattung sind in den Stationen vorhanden?

Die Ausrüstung wird allen Reisenden auf der gesamten Strecke zur Verfügung stehen:

  • von Haltestellen und Bushaltestellen: Beschilderung, Führungswege;
  • In den Stationen: Beschilderung, visuelle Informationen, Leuchtfeuer und Tonduschen, Führungswege, Notsitz, Rufterminals mit Magnetschleifen;
  • in der Kabine: Greifstangen, Gegensprechanlage, Ruftasten, dynamische visuelle und akustische Informationen;
  • In der Nähe der Stationen: Fahrradschließfächer und Reifen.