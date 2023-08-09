Welche Zusatzausstattung sind in den Stationen vorhanden?

Die Ausrüstung wird allen Reisenden auf der gesamten Strecke zur Verfügung stehen:

von Haltestellen und Bushaltestellen : Beschilderung, Führungswege;

: Beschilderung, Führungswege; In den Stationen : Beschilderung, visuelle Informationen, Leuchtfeuer und Tonduschen, Führungswege, Notsitz, Rufterminals mit Magnetschleifen;

: Beschilderung, visuelle Informationen, Leuchtfeuer und Tonduschen, Führungswege, Notsitz, Rufterminals mit Magnetschleifen; in der Kabine : Greifstangen, Gegensprechanlage, Ruftasten, dynamische visuelle und akustische Informationen;

: Greifstangen, Gegensprechanlage, Ruftasten, dynamische visuelle und akustische Informationen; In der Nähe der Stationen: Fahrradschließfächer und Reifen.