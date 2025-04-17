Wer trägt das Projekt?

Von den Vorstudien bis zum Bau des C1-Kabels wird das Projektmanagement von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den lokalen Behörden (Departement Val-de-Marne, Städte Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges und Créteil) und allen Partnern in der Region sichergestellt. Der Bau der Seilbahn, der Stationen und ihrer Einrichtungen werden vom Staat, der Europäischen Union, der Region Île-de-France und dem Departement Val-de-Marne finanziert. Im Rahmen der Delegationen des öffentlichen Dienstes und der Modernisierung des Busnetzes in den mittleren und äußeren Vororten hat Île-de-France Mobilités Transdev mit dem Betrieb des C1-Kabels und der Buslinien in diesem Sektor beauftragt. Der Betrieb des C1-Kabels durch Transdev wird bis 2025 bis zum Ende des Vertrags, d. h. 4 Jahre, aufgenommen.