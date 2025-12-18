Wie viel kostet eine Fahrt zwischen Cable C1 und Metro 8?

Wenn Sie einen Navigo-Pass haben (Tag, Woche, Monat oder Jahr), können Sie die C1 wie jedes andere Verkehrsmittel (Metro 8 und Bus) nehmen. Kabelfahrten sind in Ihrem Paket enthalten.

Wenn Sie ein gelegentlicher Reisender sind, gelten für die C1-Seilbahn wie Bus oder Straßenbahn die Tarife für den "Oberflächenmodus".

In diesem Fall gibt es zwei Szenarien:

1) Sie verwenden Einzeltickets :

2 Tickets zu bezahlen: 2,50 € für die U-Bahn (U-Bahn-Zug-RER-Ticket) + 2 € für die Fahrt mit dem Kabel (Bus-Straßenbahn-Kabel-Ticket). Oder 4,50 € pro Strecke

2) Sie nutzen den Navigo Liberté + Pass sehr vorteilhaft :

Ermäßigter Ticketpreis + kostenlose* Verbindungen zwischen Schienen- und Oberflächennetz. Oder 1,99 € für die Fahrt mit dem Kabel und der U-Bahn

*Bedingungen der angebotenen Korrespondenz:

3.7.1 Wenn der Inhaber eine Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt vor einer U-Bahn-, Zug-, RER- oder Tram-Express-Fahrt unternimmt, muss die Entwertung des Einstiegs in die U-Bahn, den Zug, die RER oder den Tram Express innerhalb von 1h30 (eine Stunde und dreißig Minuten) nach der Entwertung des Einstiegs in den Bus/die Straßenbahn/das Kabel erfolgen.

3.7.3 Wenn der Inhaber nach einer U-Bahn-Fahrt eine Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt unternimmt, muss die Entwertung des Eintritts in den Bus / die Straßenbahn / das Kabel innerhalb von 1h30 (eine Stunde und dreißig Minuten) nach der Entwertung beim Eintritt in die U-Bahn erfolgen.

Wenn die Anschlusszeit die genehmigte Dauer überschreitet, wird die Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt zum aktuellen Tarif berechnet.

Alle Infos im Detail hier: