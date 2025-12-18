Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Wie viel kostet eine Fahrt zwischen Cable C1 und Metro 8?
Aktualisiert am
Wenn Sie einen Navigo-Pass haben (Tag, Woche, Monat oder Jahr), können Sie die C1 wie jedes andere Verkehrsmittel (Metro 8 und Bus) nehmen. Kabelfahrten sind in Ihrem Paket enthalten.
Wenn Sie ein gelegentlicher Reisender sind, gelten für die C1-Seilbahn wie Bus oder Straßenbahn die Tarife für den "Oberflächenmodus".
In diesem Fall gibt es zwei Szenarien:
1) Sie verwenden Einzeltickets :
- 2 Tickets zu bezahlen: 2,50 € für die U-Bahn (U-Bahn-Zug-RER-Ticket) + 2 € für die Fahrt mit dem Kabel (Bus-Straßenbahn-Kabel-Ticket). Oder 4,50 € pro Strecke
2) Sie nutzen den Navigo Liberté + Pass sehr vorteilhaft :
- Ermäßigter Ticketpreis + kostenlose* Verbindungen zwischen Schienen- und Oberflächennetz. Oder 1,99 € für die Fahrt mit dem Kabel und der U-Bahn
*Bedingungen der angebotenen Korrespondenz:
3.7.1 Wenn der Inhaber eine Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt vor einer U-Bahn-, Zug-, RER- oder Tram-Express-Fahrt unternimmt, muss die Entwertung des Einstiegs in die U-Bahn, den Zug, die RER oder den Tram Express innerhalb von 1h30 (eine Stunde und dreißig Minuten) nach der Entwertung des Einstiegs in den Bus/die Straßenbahn/das Kabel erfolgen.
3.7.3 Wenn der Inhaber nach einer U-Bahn-Fahrt eine Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt unternimmt, muss die Entwertung des Eintritts in den Bus / die Straßenbahn / das Kabel innerhalb von 1h30 (eine Stunde und dreißig Minuten) nach der Entwertung beim Eintritt in die U-Bahn erfolgen.
Wenn die Anschlusszeit die genehmigte Dauer überschreitet, wird die Bus-/Straßenbahn-/Seilfahrt zum aktuellen Tarif berechnet.
Alle Infos im Detail hier:
- Erläuterung der neuen vereinfachten Tarife für den Transport in der Île-de-France: https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/simplification-tarifs-transports-ile-de-france
- Um einen Navigo Liberté + Pass online zu abonnieren, klicken Sie hier: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/liberte-plus. Dies ist auch an RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo möglich. Die Anmeldegebühr ist für jedes erste Abonnement kostenlos.
- Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Vertrags Navigo Liberté + auf Pass