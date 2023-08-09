Wann fand die Konsultation statt?

Zwischen September und Oktober 2016 wurde eine erste Phase der Vorkonsultation organisiert, in der Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der ersten Studien der Öffentlichkeit vorstellen konnte. Im Jahr 2018 wurde dann eine zweite Phase der kontinuierlichen Konsultation eingeleitet, die das ganze Jahr über stattfand. Schließlich fand vom 25. März bis zum 11. Mai 2019 eine öffentliche Untersuchung statt. Es ermöglichte gewählten Vertretern, Anwohnern, Anwohnern und Nutzern, an den Debatten teilzunehmen und ihre Meinung zu den Bedingungen für den Einsatz der Seilbahn abzugeben. Darüber hinaus wurde die Konsultation mit vielen Akteuren während der Vorprojekt- und Projektstudien (Gemeinden, Partner, Verbände) fortgesetzt.