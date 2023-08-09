Gibt es Vorschriften, die einen Abstand zwischen Kabinen und Häusern vorschreiben?

Das C1-Kabel verläuft durch Wohngebiete. Die Vorschriften schreiben einen Mindestabstand von 8 Metern zwischen den Fassaden der Häuser und den Kabinen vor. Während der gesamten Strecke wurde die Höhe unter Berücksichtigung der verschiedenen technischen Einschränkungen so weit wie möglich angepasst, um diesen Abstand zu den Häusern am Flussufer so weit wie möglich zu vergrößern und die visuellen Auswirkungen zu begrenzen. So wird auf der gesamten Linie der C1 der kürzeste Abstand 15 Meter betragen und nur ein Gebäude betreffen. In Créteil zum Beispiel werden die Kabinen sowohl in der Breite als auch in der Höhe voneinander entfernt sein: Sie werden höher verlaufen als die Dächer der nächstgelegenen Gebäude. Die Kabinen werden auch in ihrem unteren Teil getrübt, um einen Blick nach unten zu vermeiden. Das Stehen in der Kabine ist ebenfalls verboten.