Wer stellt Kabel 1 her?
Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber des C1-Kabels. Zu diesem ticket stellt sie die technische und finanzielle Kohärenz des Projekts sicher und stellt die Einhaltung des Programms sicher. In ihrer Eigenschaft als Verkehrsbehörde konzipiert, organisiert und finanziert sie den öffentlichen Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France. Neben den verschiedenen Geldgebern des Projekts, wie dem Staat, der Region Île-de-France, Val-de-Marne, finanziert Île-de-France Mobilités 100% der Kabinen und des Betriebs des C1-Kabels.
Die Unternehmensgruppe, die für die Planung, den Bau und die Wartung des C1-Kabels verantwortlich ist
Um den Herausforderungen des C1-Kabelprojekts gerecht zu werden, hat Île-de-France Mobilités ein kohärentes Konsortium ausgewählt, das sich aus 5 Unternehmen zusammensetzt: Doppel France. Ihre nachgewiesene Expertise in Planung, Bau und Wartung sowie ihre hervorragenden Kenntnisse des Gebiets sind Garanten für den Erfolg des Projekts.
Als Vertreter des Konsortiums entwirft und fertigt Doppelmayr für das C1-Kabel das Gondeltransportsystem und die Gesamtwartung
Doppelmayr France mit Sitz in Modane in Savoyen ist die französische Tochtergesellschaft der Doppelmayr-Gruppe, dem weltweit führenden Hersteller von öffentlichen Seilbahnsystemen mit: 15.000 gebauten Anlagen, davon 59 in städtischen Gebieten, 247 Point-of-Interest-Diensten und 7 automatisierten Flughafenshuttles. Es verfügt über langjährige Erfahrung im städtischen Verkehr mit Projekten in Großstädten wie London (Vereinigtes Königreich), La Paz (Bolivien), Singapur und Mexiko-Stadt (Mexiko). CWA, ein Tochterunternehmen der Doppelmayr Gruppe, fertigt die Kabinen.
Realisiert für das C1-Kabel den Tiefbau der Stationen und die Fundamente der Masten
Diese unabhängige Gruppe, deren Geschichte seit 1846 in der Eisenbahnindustrie geschmiedet wird, ist in Frankreich und international in 6 Fachgebieten tätig: Bauwesen, Energie, Tiefbau und Fundamente, Immobilien, öffentliche Arbeiten und Konzessionen. In Frankreich beteiligt sich die Tochtergesellschaft Spie batignolles génie civil an großen Verkehrs- und Mobilitätsprojekten wie Eole (RER E), dem Grand Paris Express und Lyon-Turin (La Transalpine).
Entwirft für das C1-Kabel die Architektur von Stationen und Masten sowie die Landschaftsgestaltung
Diese Agentur mit Sitz in Paris war der Gewinner zahlreicher Projekte, die ihr Interesse und ihre Expertise im Bereich des öffentlichen Verkehrs veranschaulichen. Dieses Architekturbüro ist bekannt für die effiziente Integration seiner Projekte.
Stellt für das C1-Kabel das Gesamt-Engineering des Projekts im integrierten Projektmanagement und die Lieferung der zugehörigen Systeme für das Transportsystem sicher
Egis ist ein französischer Marktführer im Projektmanagement von Verkehrsprojekten, der sich auf die Planung, Integration, Ausrüstung und den Betrieb von Transportsystemen spezialisiert hat. Egis hat an allen städtischen Seilbahnprojekten in Frankreich teilgenommen (Projekte, Studien oder Realisierung).
Dieses Unternehmen mit Sitz in Valenton ist auf Straßen und Netze im Val-de-Marne sowie auf die Entwicklung von Grün- und Landschaftsflächen spezialisiert.