Wer stellt Kabel 1 her?

Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber des C1-Kabels. Zu diesem ticket stellt sie die technische und finanzielle Kohärenz des Projekts sicher und stellt die Einhaltung des Programms sicher. In ihrer Eigenschaft als Verkehrsbehörde konzipiert, organisiert und finanziert sie den öffentlichen Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France. Neben den verschiedenen Geldgebern des Projekts, wie dem Staat, der Region Île-de-France, Val-de-Marne, finanziert Île-de-France Mobilités 100% der Kabinen und des Betriebs des C1-Kabels.

Die Unternehmensgruppe, die für die Planung, den Bau und die Wartung des C1-Kabels verantwortlich ist

Um den Herausforderungen des C1-Kabelprojekts gerecht zu werden, hat Île-de-France Mobilités ein kohärentes Konsortium ausgewählt, das sich aus 5 Unternehmen zusammensetzt: Doppel France. Ihre nachgewiesene Expertise in Planung, Bau und Wartung sowie ihre hervorragenden Kenntnisse des Gebiets sind Garanten für den Erfolg des Projekts.