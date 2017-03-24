20. Februar bis 24. März 2017: Vernehmlassung zur Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay

Veröffentlichungsdatum: 17. Februar 2017

Mit 100.000 Fahrgästentäglich ist V al de Fontenay der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France.

Bis 2030 wird die Besucherzahl im Val de Fontenay aufgrund der Ankunft neuer Verkehrsprojekte und der Stadtentwicklung des Sektors um 70 % steigen.

STIF und seine Partner haben daher Studien durchgeführt, um das Layout und den Gesamtbetrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für alle Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten.

Heute wird dieses Projekt im Rahmen der Vernehmlassung vom 20. Februar bis 24. März 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs zwischen den Projektpartnern und der Öffentlichkeit und zielt darauf ab, die Meinungen aller einzuholen: Reisende, Einwohner, Mitarbeiter, Verbände usw. um dann das Projekt zu bereichern, indem die geäußerten Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich integriert werden.

Entdecken Sie das Projekt und äußern Sie sich auf der Website: http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/