Seit Beginn des Projekts hat sich Île-de-France Mobilités bemüht, die Öffentlichkeit und die lokalen Interessengruppen in die Studien einzubeziehen.

Im Jahr 2015 organisierte Île-de-France Mobilités unter der Schirmherrschaft der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) eine Vorkonsultation, um das Projekt vorzustellen und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich zu seiner Chance zu äußern.

Im Jahr 2022 stellte Île-de-France Mobilités das Projekt im Rahmen einer öffentlichen Untersuchung unter der Schirmherrschaft einer vom Verwaltungsgericht Melun eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission vor.