ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Die Metrolinie 1, eine historische Linie der vollautomatischen Metro Ile-de-France, verbindet La Défense (92) mit Château de Vincennes (94) und durchquert Paris von West nach Ost.

Das östliche Erweiterungsprojekt in Richtung Val de Fontenay soll 3 neue Bahnhöfe bedienen und die Stadtentwicklung von Stadtteilen unterstützen, die derzeit abseits der strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetze liegen. Es wird die Verbindungen nach Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) und Montreuil (93) verbessern und eine Verbindung zu den RER A und E, der Metrolinie 15, der Straßenbahn T1 und dem hochrangigen Bus Bords de Marne bieten. Das Projekt ist Teil des Masterplans der Region Île-de-France – Umwelt 2040 (SDRIF-E) und wird derzeit wieder untersucht.