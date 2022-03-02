U-BahnLinie 1

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Die Metrolinie 1, eine historische Linie der vollautomatischen Metro Ile-de-France, verbindet La Défense (92) mit Château de Vincennes (94) und durchquert Paris von West nach Ost.

Das östliche Erweiterungsprojekt in Richtung Val de Fontenay soll 3 neue Bahnhöfe bedienen und die Stadtentwicklung von Stadtteilen unterstützen, die derzeit abseits der strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetze liegen. Es wird die Verbindungen nach Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) und Montreuil (93) verbessern und eine Verbindung zu den RER A und E, der Metrolinie 15, der Straßenbahn T1 und dem hochrangigen Bus Bords de Marne bieten. Das Projekt ist Teil des Masterplans der Region Île-de-France – Umwelt 2040 (SDRIF-E) und wird derzeit wieder untersucht.

Bundesland
Unternehmen für Großprojekte
Region Île-de-France
RATP
Île-de-France Mobilités

Beginn der geotechnischen und hydrogeologischen Untersuchungen auf der Trasse

Schlüsselfiguren

Zahlreiche Korrespondenzen

mit Buslinien und Transportlinien vom Bahnhofsmast Val de Fontenay

5km

von Handlung ca.

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2014-2015
    Vorgespräch
  2. 2016-2020
    Vorstudien
  3. Dezember 2020
    Genehmigung des Grundsatzplans und der öffentlichen Untersuchungsakte durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  4. 31. Januar - 2. März 2022
    Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
  5. Dezember 2024
    Genehmigung der Finanzierung der Wiederaufnahme des Studiums durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  6. Heute
    2025
    Wiederaufnahme des Studiums
  7. Neue Umfrage zu öffentlichen Versorgungsunternehmen steht bevor