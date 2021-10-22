Das Layout

Besonderes Augenmerk wird auf den Bois de Vincennes gelegt, mit dem Ziel, die Auswirkungen auf ein absolutes Minimum zu begrenzen und ein ehrgeiziges Kompensationsprojekt zu bauen, das den Herausforderungen des Bois de Vincennes gerecht wird, für die Auswirkungen, die nach der Reduzierung nicht vermieden werden konnten.

In Bezug auf die Endstation in Val de Fontenay und seinen Hinterbahnhof mit dem Bau des Zugpannenzentrums werden sich die Studien darauf konzentrieren, alle möglichen Szenarien entsprechend der Urbanisierung des Sektors zu vertiefen, mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die Anwohner und die lokale Aktivität, insbesondere während der Bauphase, zu verringern. Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden durchgeführt.