Das Projekt zur Verlängerung der U-Bahn-Linie 1 zielt darauf ab, 3 neue Stationen auf einer Länge von fast 5 km zu bedienen:

Eine erste Station Les Rigollots* in Fontenay-sous-Bois,

Eine Zwischenstation Grands Pêchers* in Montreuil,

Und eine Endstation Val de Fontenay*, in Fontenay-sous-Bois.

*Die Namen der Stationen sind vorläufig.

Die Modalitäten der Integration der Stationen und ihres Zugangs werden im Rahmen der Wiederaufnahme des Studiums erneut untersucht.