Das Projekt
Das Projekt zur Verlängerung der U-Bahn-Linie 1 zielt darauf ab, 3 neue Stationen auf einer Länge von fast 5 km zu bedienen:
- Eine erste Station Les Rigollots* in Fontenay-sous-Bois,
- Eine Zwischenstation Grands Pêchers* in Montreuil,
- Und eine Endstation Val de Fontenay*, in Fontenay-sous-Bois.
*Die Namen der Stationen sind vorläufig.
Die Modalitäten der Integration der Stationen und ihres Zugangs werden im Rahmen der Wiederaufnahme des Studiums erneut untersucht.
Die Ziele des Projekts
Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigungszentren, Studienzentren und wichtigen Einrichtungen in der Region
Förderung der Verkehrsverlagerung und Bereitstellung einer zuverlässigen und komfortablen Alternative zum privaten Auto für Reisen
Unterstützung der Entwicklung der bedienten Gebiete
Die Vorteile des Projekts
Die Verlängerung der Linie 1 bietet den Nutzern der bedienten Stadtteile dank einer vollautomatischen Metrolinie eine schnelle Verbindung nach Paris und Val de Fontenay. Es wird auch eine bessere Anbindung an die neuen Verkehrslinien im Val de Fontenay fördern und das Verkehrsnetz der Ile-de-France stärken.
Konstruktive Methoden
Die Arbeiten an einem U-Bahn-Tunnel werden hauptsächlich unterirdisch durchgeführt, meistens mit einer Tunnelbohrmaschine; und gelegentlich von der Oberfläche (wenn möglich in einem überdachten Graben) für Bahnhöfe, Nebenbauwerke, die Zugnotrufzentrale. Die Verbindung zum hinteren Bahnhof des Château de Vincennes muss teilweise von der Oberfläche und teilweise unterirdisch erfolgen.