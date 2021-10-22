Die Vorteile des Projekts

Die RER A ist die verkehrsreichste Linie im Verkehrsnetz der Île-de-France. Sie befördert täglich mehr als 1 Million Fahrgäste, davon etwa 600.000 auf den östlich von Châtelet – Les Halles gelegenen Streckenabschnitten. Als strukturierende West-Ost-Achse der Île-de-France bedient sie die Hauptpole des Herzens der Agglomeration. Vincennes ist die letzte Station des gemeinsamen Stammes der RER A. Fontenay-sous-Bois und Val de Fontenay liegen jeweils an einem der beiden östlichen Zweige der Strecke (jeweils in Richtung Boissy-Saint-Léger und Marne-la-Vallée).

Der RER E verbindet Nanterre La Folie über den Pol La Défense und Paris mit Chelles und Tournan. Der Bahnhof Val de Fontenay wird von der Zweigstrecke Noisy-le-Sec – Tournan bedient, die eine Verbindung nach La Défense und Nanterre La Folie über die Bahnhöfe Saint-Lazare, Gare du Nord und Gare de l'Est ermöglicht. Das Eole-Projekt sieht vor, die RER E nach Westen in Richtung Mantes-la-Jolie zu verlängern. Der erste Abschnitt nach La Défense und Nanterre La Folie wurde 2024 eröffnet, die Verlängerung nach Mantes-la-Jolie soll bis 2027 in Betrieb genommen werden.