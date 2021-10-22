Die Vorteile des Projekts
Zeitersparnis
Die bis Val de Fontenay verlängerte Linie 1 bietet den Fahrgästen eine erhebliche Zeitersparnis. Diese Zeitersparnis wird besonders für die zukünftigen Nutzer der neuen Zwischenstationen Les Rigollots und Grands Pêchers wichtig sein.
Anschlüsse
Die verlängerte Linie 1 wird mit der RER A und E, der Linie 15 Est, der Straßenbahn T1 und dem Bus Bords de Marne nach Val de Fontenay verbunden.
RER A und RER E Linien
Die RER A ist die verkehrsreichste Linie im Verkehrsnetz der Île-de-France. Sie befördert täglich mehr als 1 Million Fahrgäste, davon etwa 600.000 auf den östlich von Châtelet – Les Halles gelegenen Streckenabschnitten. Als strukturierende West-Ost-Achse der Île-de-France bedient sie die Hauptpole des Herzens der Agglomeration. Vincennes ist die letzte Station des gemeinsamen Stammes der RER A. Fontenay-sous-Bois und Val de Fontenay liegen jeweils an einem der beiden östlichen Zweige der Strecke (jeweils in Richtung Boissy-Saint-Léger und Marne-la-Vallée).
Der RER E verbindet Nanterre La Folie über den Pol La Défense und Paris mit Chelles und Tournan. Der Bahnhof Val de Fontenay wird von der Zweigstrecke Noisy-le-Sec – Tournan bedient, die eine Verbindung nach La Défense und Nanterre La Folie über die Bahnhöfe Saint-Lazare, Gare du Nord und Gare de l'Est ermöglicht. Das Eole-Projekt sieht vor, die RER E nach Westen in Richtung Mantes-la-Jolie zu verlängern. Der erste Abschnitt nach La Défense und Nanterre La Folie wurde 2024 eröffnet, die Verlängerung nach Mantes-la-Jolie soll bis 2027 in Betrieb genommen werden.
Linie 15 Ost
Die Linie 15 Ost verbindet Saint-Denis-Pleyel über den Bahnhof Val de Fontenay mit Champigny-Centre. Der Bahnhof Val de Fontenay der Linie 15 Est bietet Anschluss an den RER-Bahnhof Val de Fontenay (A und E), die verlängerte Straßenbahn T1, den Bus Bords de Marne und die verlängerte Metrolinie 1. Der Abschnitt Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre, einschließlich des Bahnhofs Val de Fontenay, wird bis 2031 in Betrieb genommen.
Die Straßenbahn T1 wird bis Val de Fontenay verlängert
Die Straßenbahnlinie T1 wird bis 2028 von der derzeitigen Endstation Noisy-le-Sec nach Montreuil und dann bis 2030 nach Val de Fontenay verlängert, wo sie mit der Linie 1 verbunden sein wird. Wenn die Erweiterungen nach Westen in Richtung Château de Malmaison und nach Osten nach Val de Fontenay in Betrieb genommen werden, wird die Straßenbahnlinie T1 insgesamt etwa 40 km lang sein. Die Endstation Val de Fontenay der Straßenbahn T1 befindet sich in der Nähe der Station der Linie 1.
Bus Bords de Marne
Der Bus Bords de Marne will Val de Fontenay über Neuilly-Plaisance (RER A) mit Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Metrolinie 16) verbinden. Der Bus Bords de Marne bietet eine Verbindung mit der Linie 1 von der Allée des Sablons und/oder vom Busbahnhof des Pols Val de Fontenay.
Umstrukturierung der Busnetze
Die Verlängerung der Linie 1 nach Val de Fontenay geht mit einer Umstrukturierung des Busnetzes einher, das die Projektgemeinden bedient. Die Überlegungen zu dieser Umstrukturierung werden einige Monate vor der Inbetriebnahme der Erweiterung durchgeführt, um das Angebot so nah wie möglich an den beobachteten Bedürfnissen zu dimensionieren. Ziel ist es, den Busverkehr zu den wichtigsten Bahnhöfen oder Bahnhöfen zu optimieren, die Route der Linien zu vereinfachen und bisher isolierte Stadtteile zu bedienen. Bei dieser Umstrukturierung wird auch die Umstrukturierung berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T1 und dem Projekt der neuen Buslinie Bords de Marne eingeleitet wurde.