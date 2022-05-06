Am 14. Dezember 2022 beschloss der Staat, die Gemeinnützigkeit des Projekts in seiner jetzigen Form nicht zu erklären. Während die Regierung die Nützlichkeit der Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay bestätigt und bestätigt, fordert sie weitere...
Wiederaufnahme des Studiums
Die Entscheidung des Staates
Der Rat genehmigte einstimmig die Projekterklärung mit 2 Änderungen und 7 Verpflichtungen, die das Projekt der Projekteigentümer verbessern, und fordert die Präfekten auf, seine Gemeinnützigkeitserklärung abzugeben.
Am 11. April 2022 legte die Untersuchungskommission dem Präfekten von Val-de-Marne ihren Bericht vor, in dem sie eine ablehnende Stellungnahme zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 nach Val de Fontenay abgab.