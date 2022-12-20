Die Entscheidung des Staates

Veröffentlichungsdatum: 20. Dezember 2022

Am 14. Dezember 2022 beschloss der Staat, die Gemeinnützigkeit des Projekts in seiner jetzigen Form nicht zu erklären. Während die Regierung die Nützlichkeit der Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay bestätigt und bestätigt, fordert sie weitere Studien, insbesondere zur Optimierung der Umweltauswirkungen.

Ile-de-France Mobilités, der gemeinsame Auftraggeber des Projekts, erinnert an die Notwendigkeit, das Projekt fortzusetzen, an die Verpflichtungen, die es bereits in seiner Projekterklärung eingegangen ist, um jeden der von der Untersuchungskommission geäußerten Vorbehalte auszuräumen. Ile-de-France Mobilité bittet den Staat um sein Engagement für die CPER, um das Studium fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.