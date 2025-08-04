Beginn der geotechnischen und hydrogeologischen Untersuchungen auf der Trasse

Im Rahmen der Wiederaufnahme der Studien für das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay wird die RATP ab Ende August 2025 mehrere Diagnosen zur Beschaffenheit von Böden und Grundwasserleitern entlang der Strecke durchführen.

Diese Felduntersuchungen sollen die bereits in früheren Studien durchgeführten Untersuchungen ergänzen , die Erkenntnisse aus der vorherigen öffentlichen Erhebung berücksichtigen und Böden und Grundwasserleiter besser charakterisieren. Letztendlich werden sie:

Verfeinerung der technischen Entscheidungen und der Methode zur sicheren Ausführung der Arbeiten;

Verfeinern Sie die Wahl des Standorts jedes Werkes;

Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts.

Die Ergebnisse werden in der Akte der öffentlichen Untersuchung dargelegt.

Umfragen, die hauptsächlich im öffentlichen Raum durchgeführt werden, erfordern manchmal den Zugang zu privatem Land. Jede Umfrage kann zwischen 2 Wochen und 1 Monat dauern.

Es sind verschiedene Arten der Anerkennung vorgesehen: