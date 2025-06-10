Wiederaufnahme des Studiums

Nach einer öffentlichen Befragung, die von einer hohen Beteiligung und gegensätzlichen Meinungen geprägt war, nimmt Île-de-France Mobilités die Studien zur Verlängerung der Metrolinie 1 nach Val de Fontenay wieder auf.

Im Dezember 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Finanzierungsvereinbarung, die es ermöglicht, die Vorstudien von Schéma de principe zu vertiefen und eine neue öffentliche Untersuchung vorzubereiten. Diese Studien, die im Rahmen des CPER (Staat-Region-Planvertrag) finanziert werden, werden auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten öffentlichen Untersuchung und der Entscheidungen des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités durchgeführt.

Die Mobilitätsbehörde hat den starken Ehrgeiz, die Abfolge von Vermeidung, Reduzierung und Kompensation strikt anzuwenden und in allen Phasen des Projekts einen vorbildlichen sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Betrieb durchzuführen.

Der Dialog mit lokalen Akteuren und Stakeholdern aus früheren Phasen bleibt eine Priorität des Projekteigentümers. Île-de-France Mobilités beabsichtigt daher, diese Verbindung zu stärken, um sicherzustellen, dass das Projekt den Erwartungen des Gebiets entspricht.

Dieser Ansatz verdeutlicht den Wunsch von Île-de-France Mobilités, technische Anforderungen und Erwartungen der Bürger in Einklang zu bringen, um ein gemeinsames Projekt für die Verlängerung der Linie 1 zu erreichen, das die Zukunft des Verkehrs in der Region strukturiert.