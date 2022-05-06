Veröffentlichung des Berichts der Untersuchungskommission

Veröffentlichungsdatum: 6. Mai 2022

Am 11. April 2022 legte die Untersuchungskommission dem Präfekten von Val-de-Marne ihren Bericht vor, in dem sie eine ablehnende Stellungnahme zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 nach Val de Fontenay abgab.

Dieser Bericht wurde von der Präfektur Val de Marne am 3. Mai 2022 an Ile-de-France Mobilités übermittelt.

Ile-de-France Mobilités und RATP führen als gemeinsame Projektträger eine detaillierte Analyse dieser Stellungnahme durch, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Laden Sie den Bericht des Untersuchungsausschusses herunter.

Laden Sie die Stellungnahme und die begründeten Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses herunter