Genehmigte Projekterklärung und Verbesserungsverpflichtungen

Veröffentlichungsdatum: 19. Juli 2022

Nach der öffentlichen Untersuchung, die vom 31. Januar bis 2. März 2022 stattfand und 8.229 Stellungnahmen einbrachte, und nach Kenntnisnahme des am 2. Mai 2022 veröffentlichten Berichts der Untersuchungskommission traf sich der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 12. Juli 2022, um über die Weiterverfolgung des Projekts zu entscheiden.

Der Rat genehmigte einstimmig die Projekterklärung mit 2 Änderungen und 7 Verpflichtungen, die das Projekt der Projekteigentümer verbessern, und fordert die Präfekten auf, seine Gemeinnützigkeitserklärung abzugeben.

Finden Sie unten:

> Beratung des Verwaltungsrats

> Erster Anhang "Gründe und Erwägungen zur Rechtfertigung des allgemeinen Interesses am Projekt zur Verlängerung der U-Bahn-Linie 1"

> Zweiter Anhang "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen negativen Auswirkungen der geplanten Verlängerung der Metrolinie 1 bis Val de Fontenay auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit"