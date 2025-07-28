Das Programm zur Wiederaufnahme des Studiums des Projekts

Die öffentliche Anhörung zum Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay war geprägt von einer starken Beteiligung und gegensätzlichen Meinungen zwischen starker Unterstützung für das Projekt (unerlässlich für die Erschließung der durchquerten Gebiete) und Opposition (Auswirkungen, die im Verhältnis zu den erwarteten Vorteilen als zu wichtig erachtet wurden).



Heute nehmen die gemeinsamen Projektträger Île-de-France Mobilités und RATP die Studien dieses Projekts wieder auf, geleitet von den Erkenntnissen dieser ersten öffentlichen Untersuchung. Das Ziel? Vereinbarkeit der technischen und ökologischen Anforderungen sowie der Erwartungen der Bürger, um ein gemeinsames Projekt für die Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay zu erreichen, das die Zukunft des Verkehrs in der Region unter Berücksichtigung der Umweltfragen strukturiert.

Vermeiden, reduzieren, kompensieren: die rigorose Methode, die die Wiederaufnahme der Studien des Projekts leitet

Alle Studien werden nach einem strengen "ERC"-Ansatz durchgeführt, der vor allem darauf abzielt, die Auswirkungen des Projekts auf seine Umwelt zu vermeiden. Die Studien werden sich daher zunächst darauf konzentrieren, alle Vermeidungsmaßnahmen zu untersuchen, die für das Projekt umgesetzt werden sollen. Für Auswirkungen, die nicht vermieden werden können, wird es notwendig sein, sie in Dauer, Intensität und Ausmaß so weit wie möglich zu reduzieren . Schließlich werden die verbleibenden Auswirkungen am Ende dieser beiden Phasen kompensiert.

Auf dem Lehrplan

Die Studien werden sich mit folgenden Themen befassen:

Möglichkeiten zur Verbesserung und Optimierung der Integrationsprinzipien für:

> Anschluss an die Endstation "Château de Vincennes" der bestehenden Strecke im Sektor Bois de Vincennes, einem Gebiet mit sehr hohem Einsatz

> den Bau des hinteren Bahnhofs und des Train Troubleshooting Center hinter der Endstation Val de Fontenay

> die Emergenzprinzipien der drei Stationen

Die Bedingungen für die Durchführung des Projekts (Baustellenvorfahrten, Baumethoden, Dauer der Arbeiten, Verringerung der Belästigung)

Umweltauswirkungen

Städtische Auswirkungen, einschließlich betroffener Grundstücksflächen und Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Betriebsbeschränkungen, auch auf der bestehenden Strecke

Implementierungskosten

Die Fahrgastprognosen für die Strecke und die sozioökonomische Bewertung des Projekts werden ebenfalls aktualisiert

Um diese Studien mit zuverlässigen Daten zu füttern, sind verschiedene Diagnosen erforderlich: Bauminventar, Bodenstudien, Geotechnik, topografische Untersuchungen, Verkehrsstudien usw.

Ein ständiger Dialog

Der Dialog mit lokalen Akteuren, Interessengruppen und der breiten Öffentlichkeit bleibt eine Priorität für die Bauherren. Île-de-France Mobilités und RATP beabsichtigen daher, diese Verbindung zu stärken. Die Studien werden mit allen geteilt, um ein Design zu gewährleisten, das die Erwartungen und Einschränkungen des Gebiets berücksichtigt. Île-de-France Mobilités wird in den kommenden Monaten die Modalitäten des Austauschs mit der Öffentlichkeit festlegen.

Abonnieren Sie die Neuigkeiten des Projekts, um über den nächsten Fortschritt der Studien und Treffen informiert zu werden, die in Zukunft organisiert werden!