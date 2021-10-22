Finanzierung und Akteure

Der Staat setzt sich dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich in Richtung einer nachhaltigen Stadt und einer friedlicheren Lebensweise zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.Für weitere Studien zur Verlängerung der Linie 1 und wegen der Verbindung zwischen der verlängerten Linie 1 und der Linie 15 Ost in Val de Fontenay hat der Staat die Société des Grands Projets gebeten, ihren üblichen Anteil an der Finanzierung von U-Bahn-Projekten zu übernehmen, die vom Staat und der Region Île-de-France finanziert werden.