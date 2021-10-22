Finanzierung und Akteure
Gemeinsame Auftraggeber
Als Organisator für nachhaltige Mobilität in der Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen, um allen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Île-de-France Mobilités ist Miteigentümer des Projekts zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay. Sie finanziert zu 100 % das rollende Material und den Betrieb der U-Bahn der Ile-de-France.
Jeden Tag stellt die RATP ihre Fähigkeit unter Beweis, eines der effizientesten multimodalen Netze (Bus, U-Bahn, RER, Straßenbahn) mit mehr als 3 Milliarden Fahrten pro Jahr zu betreiben, zu entwickeln, zu modernisieren und zu warten. Es investiert und innoviert, um den Service für Reisende zu verbessern. Die RATP ist der Betreiber der U-Bahn und eines Teils der RER, Eigentümerin und Verwalterin ihrer Infrastrukturen. Die RATP ist Miteigentümer des Projekts zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay.
Geldgeber
Der Staat setzt sich dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich in Richtung einer nachhaltigen Stadt und einer friedlicheren Lebensweise zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.Für weitere Studien zur Verlängerung der Linie 1 und wegen der Verbindung zwischen der verlängerten Linie 1 und der Linie 15 Ost in Val de Fontenay hat der Staat die Société des Grands Projets gebeten, ihren üblichen Anteil an der Finanzierung von U-Bahn-Projekten zu übernehmen, die vom Staat und der Region Île-de-France finanziert werden.
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Sie finanziert die Vorstudien des Projekts bis zu 70%.