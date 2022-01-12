Bald die öffentliche Untersuchung!

Veröffentlichungsdatum: 12. Januar 2022

Die öffentliche Anhörung vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit und der Vereinbarkeit der städtebaulichen Dokumente findet vom 31. Januar bis 2. März 2022 statt.

Die öffentliche Anhörung ist eine neue Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, die darauf abzielt:

Darstellung der Merkmale des Projekts und der Bedingungen für seine Einfügung in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu deren Behebung,

Sammeln Sie öffentliche Meinungen, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen und die Fortsetzung der Studien zu verfeinern.

Es wird von der Präfektur Val-de-Marne unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Pierre Chaulet organisiert, die sich aus 4 Vollmitgliedern zusammensetzt: Herrn Jean-François Biechler, Herrn Jordan Bonaty, Herrn Alain Charliac und Frau Nicole Soilly.

Unter allen Informations- und Beteiligungsmodalitäten, die ab dem 31. Januar 2022 geöffnet werden, sind 2 öffentliche Sitzungen und 14 Büros der Untersuchungskommission geplant.

In Kürze finden Sie auf dieser Website die Akte der öffentlichen Untersuchung sowie alle Informations- und Teilnahmemodalitäten, die Ihnen während der Zeit der öffentlichen Untersuchung zur Verfügung stehen!

> Konsultieren Sie das interpräfekturale Dekret und seine Anhänge.