Abschluss der öffentlichen Untersuchung: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Veröffentlichungsdatum: 3. März 2022

Die öffentliche Anhörung vor der Erklärung des öffentlichen Nutzens des Projekts zur Verlängerung der Metro 1 in Val de Fontenay fand vom 31. Januar bis 2. März 2022 statt.

Mehr als 7.000 Mitteilungen wurden im elektronischen Register oder per E-Mail hinterlegt, wobei die per Post oder Papierregister versandten Mitteilungen nicht mitgezählt sind. Île-de-France Mobilités und RATP danken allen, die teilgenommen haben und sich die Zeit genommen haben, ihre Meinungen und Vorschläge zu formulieren.

Die unabhängige Untersuchungskommission wird nun den Bericht über den Fortgang der öffentlichen Untersuchung verfassen und in Kürze ihre Stellungnahme zu dem Projekt abgeben. Diese wird auf der https://val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/-Projektwebsite veröffentlicht und in den betroffenen Gemeinden verbreitet.